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В США неизвестный обстрелял автобусную остановку со школьниками: один ребенок умер

Автор
Елена Вус
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В США неизвестный обстрелял автобусную остановку со школьниками: один ребенок умер

Фото: courier-journal.com

Правоохранители пока не имеют данных о причинах стрельбы. Виновников ищут.

В городе Луисвилл штата Кентукки в США неизвестные из автомобиля открыли огонь по автобусной остановке. В результате инцидента погиб школьник, еще двое — ранены.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщил телеканал NBC.

По информации полиции, инцидент произошел накануне около 6:20 (13:20 по Киеву). На остановке находились ученики местной школы.

Двух раненых детей отправили в больницу, впоследствии один из них скончался. Третий пострадавший от госпитализации отказался.

Правоохранители пока не имеют данных о причинах стрельбы. Виновников ищут.

Напомним

  • В школе города Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния, США) произошла стрельба. По меньшей мере, два человека получили ранения. Обоим пострадавшим по 17 лет. Парню выстрелили в лицо, а девушке — в голень. Подростков госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Учеников школы эвакуировали.
  • А в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном университете. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

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