В США неизвестный обстрелял автобусную остановку со школьниками: один ребенок умер

В США неизвестный обстрелял автобусную остановку со школьниками: один ребенок умер

Правоохранители пока не имеют данных о причинах стрельбы. Виновников ищут.

В городе Луисвилл штата Кентукки в США неизвестные из автомобиля открыли огонь по автобусной остановке. В результате инцидента погиб школьник, еще двое — ранены.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщил телеканал NBC.

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По информации полиции, инцидент произошел накануне около 6:20 (13:20 по Киеву). На остановке находились ученики местной школы.

DEADLY BUS STOP SHOOTING: A 16-year-old boy was killed and two other children were hurt in a shooting at a school bus stop in Louisville, Kentucky. @PierreTABC reports as police hunt for a car they say was in the area at the time. https://t.co/QUPHDV3Vm7 pic.twitter.com/CrqgF36lpd — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 23, 2021

Двух раненых детей отправили в больницу, впоследствии один из них скончался. Третий пострадавший от госпитализации отказался.

Правоохранители пока не имеют данных о причинах стрельбы. Виновников ищут.

Напомним

В школе города Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния, США) произошла стрельба . По меньшей мере, два человека получили ранения. Обоим пострадавшим по 17 лет. Парню выстрелили в лицо, а девушке — в голень. Подростков госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Учеников школы эвакуировали.

. По меньшей мере, два человека получили ранения. Обоим пострадавшим по 17 лет. Парню выстрелили в лицо, а девушке — в голень. Подростков госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Учеников школы эвакуировали. А в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном университете. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

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