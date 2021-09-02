В США неизвестный открыл огонь в школе и смертельно ранил одного из учеников

Парень скончался в больнице.
Стрельба в американской школе. В Северной Каролине неизвестный открыл огонь в учебном заведении и смертельно ранил одного из учеников.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 сентября.
Отмечается, что парень умер в больнице. Остальным ученикам и учителям удалось спастись. На месте работают правоохранители. Район перекрыт. По соображениям безопасности обучение приостановили также в соседних школах. Никаких подробностей о стрелке полиция не разглашает, сейчас его ищут.
Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида малыш случайно застрелил свою 21-летнюю мать.