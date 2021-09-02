В США неизвестный открыл огонь в школе и смертельно ранил одного из учеников

В США неизвестный открыл огонь в школе и смертельно ранил одного из учеников

Парень скончался в больнице.

Стрельба в американской школе. В Северной Каролине неизвестный открыл огонь в учебном заведении и смертельно ранил одного из учеников.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 сентября.

Отмечается, что парень умер в больнице. Остальным ученикам и учителям удалось спастись. На месте работают правоохранители. Район перекрыт. По соображениям безопасности обучение приостановили также в соседних школах. Никаких подробностей о стрелке полиция не разглашает, сейчас его ищут.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида малыш случайно застрелил свою 21-летнюю мать.

Новости мира: в США неизвестный открыл огонь в школе и смертельно ранил одного из учеников

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