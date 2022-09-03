В США неизвестный угнал самолет и угрожает врезаться им в местный супермаркет (видео)

Угнанный самолет начал кружить над севером Миссисипи около 5 утра в субботу, 3 сентября. В полиции говорят, что пришлось эвакуировать весь местный маркет Walmart, ведь пилот угрожал врезаться в него.

В городке Тупело (штат Миссисипи) мужчина угнал небольшой частный самолет и с самого утра грозится врезаться на нем в супермаркет Walmart.

Об этом сообщает AP.

Сообщается, что в связи с угрозой были эвакуированы Walmart и ближайший магазин. Пилот сначала кружил над Тупело около четырех часов, а сейчас летает над населенным пунктом поблизости. Полиция заявила, что установила прямой контакт с похитителем.

"Граждан просят избегать этой территории к разъяснению. С мобильностью самолета такого типа опасная зона гораздо больше, чем даже Тупело", — подчеркнули в полиции.

БРЕКАНИЕ: План трейдинга к крыше в WalMart на West Main in Tupelo, Mississippi



Tupelo police announced pilot является threatening к intentionally crash a plane в Wal Mart на West Main Street.



!!!Полицейские citizens должны запустить территорию всеобщего clear is pic.twitter.com/mR5vOObijY — Burton Staggs (@burtstaggsnews) September 3, 2022

Власти предполагают, что угнанный самолет — это Beechcraft King Air C90A. Правоохранители пытаются выяснить, является ли пилот-угонщик работником местного аэропорта. Следователи продолжали следить за траекторией самолета и держать связь с пилотом.

Напомним, в США жителям дома престарелых вместо сока дали жидкость для мытья посуды. Из-за халатности работников умерла 93-летняя женщина, которая болела деменцией.

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