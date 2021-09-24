В США неизвестный устроил стрельбу в магазине: погиб как минимум один человек

Нападающий покончил с собой.
Неизвестный открыл стрельбу в американском штате Теннесси.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 сентября.
От полученных травм на месте погиб один человек. Кроме того, 12 человек получили ранения.
Мужчина зашел в магазин и открыл огонь. В панике посетители бросились бежать из помещения, кто не успел — прятались за холодильниками и полками с товарами. Все припинлося, когда нападающий покончил с собой.
Сейчас полиция пытается выяснить его мотивы и лицо. В СМИ распространяется версия, что мужчина ранее работал в этом магазине.
Как сообщалось, в городе Луисвилл штата Кентукки в США неизвестные из автомобиля открыли огонь по автобусной остановке. Там находились ученики местной школы. В результате инцидента погиб школьник, еще двое — ранены.