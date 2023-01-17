В США неизвестный застрелил 6 человек, среди погибших шестимесячный ребенок

Двум женщинам удалось выжить, скрывшись в трейлер.
В американском штате Калифорния неизвестный застрелил шесть человек, в том числе шестимесячного ребенка.
Об этом сообщает Reuters.
В сообщении указывается, что среди застреленных находилась 17-летняя девушка и ее шестимесячный ребенок. Шериф округа Туларе Майк Будро заявил, что массовое убийство связано с незаконной торговлей наркотиками.
Сообщается, что стрельба произошла в фермерском поселке Гошен между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Тела матери и ее ребенка были обнаружены в доме с огнестрельными ранениями.
Еще несколько человек были убиты выстрелами в голову, в частности пожилая женщина. Еще двум женщинам удалось выжить после получения ранений, женщины спрятались в трейлере на территории дома.
Напомним, ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате взрыва, произошедшего в церкви на северо-востоке Демократической Республики Конго.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США шестилетний мальчик выстрелил в 30-летнюю учительницу начальной школы в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.
Читайте также:
- В Черновцах мужчина расстрелял правоохранителей, прибывших по вызову
- В США мужчина на авто протаранил заграждение у Капитолия и застрелился
- Стрельба в Риме: трое погибших, четверо раненых