В США неизвестный застрелил 6 человек, среди погибших шестимесячный ребенок

В американском штате Калифорния неизвестный застрелил шесть человек, в том числе шестимесячного ребенка.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении указывается, что среди застреленных находилась 17-летняя девушка и ее шестимесячный ребенок. Шериф округа Туларе Майк Будро заявил, что массовое убийство связано с незаконной торговлей наркотиками.

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Сообщается, что стрельба произошла в фермерском поселке Гошен между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Тела матери и ее ребенка были обнаружены в доме с огнестрельными ранениями.

Еще несколько человек были убиты выстрелами в голову, в частности пожилая женщина. Еще двум женщинам удалось выжить после получения ранений, женщины спрятались в трейлере на территории дома.

Напомним, ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате взрыва, произошедшего в церкви на северо-востоке Демократической Республики Конго.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США шестилетний мальчик выстрелил в 30-летнюю учительницу начальной школы в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.

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