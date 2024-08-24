В США независимый кандидат Кеннедим призвал поддержать Трампа

Американский политик Роберт Ф. Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию президента в отдельных одеждах и призвал поддержать Дональда Трампа.

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Об этом информирует BBC.

Кеннеди не видит перспектив победить на выборах.

Кроме того, он не призвал своих сторонников поддержать на выборах Дональда Трампа, особенно в тех штатах, от которых зависит результат.

Также он заявил, что ему близка позиция Трампа по поводу войны России против Украины.

Как известно, ранее Трамп заявлял, что он сможет принудить Россию и Украину к переговорам.

"Одно это оправдывало бы мою поддержку его кампании", – заявил Кеннеди.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет напарника Трампа на выборах Венса совершил аварийную посадку.

Кроме того, мы также информировали, что Гаррис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах.

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