В США обеспокоены, что тесное сотрудничество Китая и РФ может привести к нападению на Тайвань

Так называемое "безграничное партнерство" между странами усиливает сотрудничество Россией и Китаем.

Россия и Китай тесно сотрудничают в военной сфере, включая возможное китайское вторжение на Тайвань.

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Об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс, передает Bloomberg.

"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношениях с Тайванем и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", — сказала она.

Хейнс отметила, что так называемое "безграничное партнерство" между странами усиливает сотрудничество Россией и Китаем в действительно всех секторах общества, а именно в политическом, военном, технологическом и экономическом.

"Конечно, такая возможность есть... Вопрос о том, насколько это возможно, я думаю, зависит от сценария", — добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайвань находится в состоянии готовности к военным учениям Китая.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай вывел свой самый крупный авианосец "Фуцзянь" на ходовые испытания.

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