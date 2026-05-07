В США обнародовали вероятную предсмертную записку Джеффри Эпштейна: что в ней написано

Федеральный суд в Нью-Йорке обнародовал записку, которую предположительно написал американский финансист Джеффри Эпштейн перед смертью в тюрьме летом 2019 года. Документ был засекречен около пяти лет и хранился в материалах другого уголовного дела.

По данным американских медиа , записку нашел бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне — эксполицейский, приговоренный к пожизненному заключению за убийства. Он утверждал, что обнаружил листок в книге после того, как Эпштейн пережил первую попытку самоубийства в июле 2019 года.

В тексте записки содержатся фразы о возможности "выбрать время для прощания", а также утверждение, что следователи якобы "ничего не нашли" против него. В то же время официального подтверждения подлинности документа пока нет.

Судья Кеннет Карас принял решение рассекретить записку после обращения газеты The New York Times. Министерство юстиции США не возражало против ее обнародования.

Джеффри Эпштейн скончался в августе 2019 года в федеральном изоляторе Нью-Йорка. Официально его смерть сочли самоубийством. К моменту смерти он ожидал суда по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Обстоятельства его смерти годами остаются предметом публичных споров и конспирологических теорий.

Напомним, расследователи «Следствия.Инфо» также обнаружили переписку между Эпштейном и украинкой Анастасией Н., которая с 2015 по 2019 год подбирала для него молодых девушек . Эпштейн оплачивал ей расходы на салоны, авиаперелеты и технику.

В файлах также упоминаются украинские бизнес-активы и инвестиции . К примеру, в 2017 году Эпштейн обсуждал потенциальное соглашение в банковском секторе Украины с греческим топменеджером, а также рассматривал возможность приобретения пятиуровневой виллы во Львове на улице Бориса Романицкого.

