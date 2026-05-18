В США обнаружили критическую проблему с защитой авиабаз от дронов: что произошло

Самолет США

Реклама

Военно-воздушным силам США не хватает средств для защиты собственных авиабаз на территории страны от вторжений беспилотников, и в настоящее время служба все еще ищет решения для этой проблемы.

Об этом пишет Defence-Blog.

Обстоятельства заявления и инцидент на базе Барксдейла

Эту проблему обсудили в Конгрессе США 13 мая. Заместитель начальника штаба Воздушных сил Дэвид Табор признал уязвимость баз, отвечая на вопросы конгрессмена Клея Хиггинса о незаконном полете дрона над авиабазой Барксдейл.

Реклама

Сообщается, что авиабаза «Барксдейл» в Луизиане является стратегическим объектом инфраструктуры США. Она служит домом для Восьмых воздушных сил Глобального ударного командования ВВС — штаб-квартиры, контролирующей весь флот американских бомбардировщиков, в том числе B-52 Stratofortress и новый B-21 Raider. Появление беспилотников над этим объектом создает потенциальную угрозу разведки, наблюдения или диверсий.

Конгрессмен Хиггинс требовал ответа относительно того, понимают ли в ВВС детали этого инцидента, была ли реакция надлежащей, а также каковы сроки и стоимость финансирования для предотвращения подобных случаев.

«Я доволен тем, как они отреагировали, учитывая имеющиеся у них ресурсы. Я не думаю, что имеющихся у них ресурсов достаточно для будущих угроз, которые мы ожидаем», — прокомментировал генерал-лейтенант Дэвид Табор действия военных на базе.

Правовые и технические ограничения внутри США

«Мы все еще находимся в процессе разработки этого. У нас есть наша программа, которую, как я уже отмечал, я не считаю достаточной, особенно не в случае, который мы наблюдали в Барксдейле, и мы пытаемся разработать другие возможности через GAA 401, которые дадут нам немного больше эффективности в условиях США», — отметил Дэвид Табор.

Реклама

Программа GAA 401 регулирует полномочия Министерства войны по выявлению и смягчению последствий использования БпЛА на военных объектах в Соединенных Штатах. Эти полномочия значительно ограничены на внутренней территории страны по сравнению с зонами ведения боевых действий за границей из-за правил применения оружия, федеральных авиационных правил и ответственности за падение обломков.

«Было бы хорошо иметь кинетический потенциал, но есть очевидные политические проблемы, но мы определенным образом работаем над этим и рассматриваем другие варианты, возможно, менее кинетические», — отметил генерал.

Масштаб проблемы и поиск решений

По информации с материалов слушаний, зафиксированное над авиабазой Барксдейл вторжение не является единичным случаем — наблюдение беспилотников над закрытыми военными объектами США в последние годы стали систематическими. На данный момент точные характеристики дронов, их происхождение и объем собранных ими данных не разглашаются публично.

«Мы на самом деле не знаем. Мы не уверены», — отметил Клей Хиггинс.

Реклама

В настоящее время Воздушные силы США изучают менее кинетические методы противодействия БпЛА, среди которых средства радиоэлектронной борьбы, системы направленной энергии и сетевые системы перехвата.

Однако ни один из этих вариантов пока не утвержден как постоянное программное решение по защите внутренних военных баз страны. Служба продолжает находиться на этапе проектирования мер реагирования.

Напомним, сокращение прямой военной поддержки США вынудило Украину быстрее развивать собственное производство оружия, искать помощь в Европе и усиливать технологические решения для фронта. Это может оказаться переломным моментом в военной стратегии Киева.

Новости партнеров