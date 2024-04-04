В США обновили дизайн космического самолета и намекнули, что дальше будет еще интереснее (фото)

Согласно планам разработчиков, Radian One будет слетать со взлетно-посадочной полосы за счет "ракетных саней" и собственных двигателей. При возвращении на Землю он будет садиться как обычный авиалайнер.

В США стартап Radian Aerospace усовершенствовал конструкцию своего орбитального космического самолета, преследуя цель создания маломасштабного прототипа уже в 2024 году.

Об этом сообщает издание GeekWire.

По словам Ливингстона Холдера, соучредителя Radian и главного технического директора, компания также находится в разгар нового раунда сбора средств, продолжая инвестиции в размере 27,5 миллионов долларов США, о которых было объявлено в 2022 году.

Sneak peak of our prototype composite tank under construction! Stay tuned... pic.twitter.com/cioSJT8gDb Опубликовано в Radian Aerospace (@RadianSpace) 28 марта 2024

"Этот раунд будет больше", — сказал Холдер.

Radian One хотят использовать для космического туризма, запуска спутников, полетов на МКС, а также для некоторых военных миссий. После технического обслуживания самолет можно будет запустить снова, поэтому де-факто речь идет о более дешевой многократной альтернативе современным космическим ракетам.

Фото: скин видео Radian Aerospace

Radian One сможет выводить на низкую околоземную орбиту до пяти членов экипажа, а также груза. Прототип орбитального самолета может быть создан уже в этом году, считают специалисты.

Предыдущую версию Radian One представили в 2022 году. Новый вариант представляет собой практически новый самолет. В частности, была изменена концепция движущей установки: теперь в качестве топлива планируют использовать метан и жидкий кислород, в то время как раньше ставку делали на топливную пару керосин/LOX.

Напомним, накануне в КНР объявили о разработке J-15D, версии палубного истребителя J-15 для радиоэлектронной борьбы. Он будет расположен на авианосце.

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