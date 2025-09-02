В США обсуждают состояние здоровья Трампа: что указывает на ухудшение

Дональд Трамп / © Associated Press

В США ходят слухи о возможном ухудшении здоровья президента Дональда Трампа. Он уже несколько дней не появляется на публике.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказала преподаватель университета Temple (США) Елена Мищук.

По ее словам, в США все обсуждают тот факт, что президент Дональд Трамп не появляется в публичном пространстве уже 4-5 дней.

«При этом есть слухи о его состоянии здоровья. Это, наверное, сейчас и есть самой важной новостью», — отметила Мищук.

Одним из «сигналов» является то, что в последнее время у президента Трампа отекают ноги, он старается сидеть за столом во время пресс-конференций, чтобы их не было видно. Это заметили журналисты. Преподаватель добавляет, что также на одной из его рук видны следы, похожие на последствия внутривенных инъекций.

«Время от времени он пытается замаскировать их косметическими средствами, но не очень удачно, так что это заметно. Сегодня появилась фотография из лимузина, когда он возвращался в Белый дом. Даже Вэнс высказал мнение, что готов стать президентом в случае, если состояние Трампа ухудшится», — добавила Мищук.

Напомним, Трамп во вторник, 2 сентября, выступит с важным заявлением. Выступление запланировано на 14:00 (около 21:00 по Киеву). Впрочем, о чем именно будет говорить глава Белого дома, на данный момент неизвестно.

Примечательно, что именно 2 сентября истекает 50-дневный срок, который Трамп установил диктатору РФ Владимиру Путину для заключения мирного соглашения. Президент США угрожал ввести 100% вторичные пошлины на страны, покупающие российскую нефть. Но впоследствии он сократил дедлайн до 10-12 дней.