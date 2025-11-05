- Дата публикации
В США обсуждают возможность ликвидации Мадуро - СМИ
Администрация Дональда Трампа рассматривала варианты военных действий против Венесуэлы, включая устранение Николаса Мадуро. Среди планов – удары по военным частям и контроль над нефтяными месторождениями.
Администрация экспрезидента США Дональда Трампа, по данным многочисленных американских чиновников, рассматривала варианты силовых действий против режима Николаса Мадуро в Венесуэле, включая идею прямого отстранения лидера от власти.
Об этом говорится в материале The New York Times.
По информации источников, среди обсуждавшихся в Вашингтоне сценариев были удары по военным подразделениям, охраняющим президента Венесуэлы, а также попытки установить контроль над нефтяными месторождениями страны. Официально это должно обосновываться "борьбой с наркоторговлей".
Несмотря на это, Трамп, по словам приближенных к нему лиц, не принял окончательного решения и сомневался в целесообразности таких операций, опасаясь провала или потерь среди американских военных.
Юристы Белого дома обращались в Минюст с просьбой подготовить правовые основания для потенциальных военных действий, которые не потребовали бы одобрения Конгресса. Одним из аргументов могло стать то, что Мадуро якобы связан с Картелем де лос Солес — группировкой, которую США считают наркотеррористической.
Официально Министерство юстиции отказалось от комментариев. Однако, как отмечают аналитики, любая попытка Вашингтона оправдать возможное устранение Мадуро вызвала бы серьезные юридические и международные последствия.
Ранее Трамп неоднократно публично обвинял президента Венесуэлы в отправлении преступников в США, а также намекал, что дни Мадуро у власти "могут быть сочтены".
Ожидается, что окончательное решение о дальнейших действиях Вашингтон примет по прибытии в Карибский бассейн авианосца USS Gerald R. Ford — крупнейшего корабля в составе ВМС США, на борту которого находятся более 5000 военных и 75 самолетов.