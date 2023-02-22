В США объяснили информацию о испытаниях Россией ракеты во время визита Байдена в Киев

По данным источника, США не считали испытание угрозой для себя или своих союзников.

Официальный представитель Минобороны США объяснил сообщение о том, что Россия произвела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита американского президента Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам официального представителя Минобороны США, Россия не проводила ни одного испытания межконтинентальной баллистической ракеты до Байдена в Киеве.

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Издание утверждает, что США до того, как визит Байдена в Киев стал публичным, были соответствующим образом сообщены, что РФ планирует испытать эту ракету.

В статье сказано, что якобы Россия предоставила заблаговременное уведомление об этом запуске в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Такое испытание является обычным и не стало неожиданностью, и США не сочли испытание угрозой для себя или своих союзников, добавил чиновник.

Ранее CNN, ссылаясь на двух неназванных официальных лиц США, сообщало, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты во время пребывания Байдена в Украине в понедельник, похоже, вышедшее неудачным.

Напомним, российский флагманский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми крылатыми ракетами, прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бэй для учений, в которых примет участие Китай. Сам диктатор РФ Владимир Путин заявлял, что крылатые ракеты "Циркон", мол, уникальны в мире.

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