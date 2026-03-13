Будущие мирные соглашения по Украине или Ирану будут базироваться исключительно на выгоде для Соединенных Штатов.

Об этом заявил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

По словам Уитакера, Дональд Трамп придерживается стратегии «миротворца» и прибегает к военным инструментам только тогда, когда исчерпаны все дипломатические возможности. В то же время Вашингтон ожидает от союзников большей вовлеченности и готовности разделить финансовое бремя и вопросы безопасности.

«Независимо от того, или это ситуация, с которой мы сталкиваемся сейчас в Иране, или попытка решить российско-украинскую войну, время для мира всегда сейчас. Президент Трамп всегда ищет мирное соглашение, но он также ищет мирное соглашение, которое было бы прежде всего выгодно для Америки, что принесло бы пользу США и нашему народу», — заявил Мэттью Уитакер.

Уитакер также добавил, что администрация президента США будет продолжать продвигать американские интересы на международной арене, призывая партнеров по Альянсу активнее поддерживать действия Вашингтона.

Напомним, ранее в США сделали неожиданное заявление о прекращении огня в Украине.

Однако в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия готовится воевать против Украины и дальше. Об этом свидетельствуют события на фронте, а также обстрелы мирных людей.

Также Трамп назвал свою вовлеченность в переговоры о мире между Россией и Украиной «услугой для Европы».

Кроме этого, Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин оказывает поддержку Ирану. По его мнению, действия Кремля являются зеркальным ответом на помощь, которую получает Украина.