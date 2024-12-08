В США объяснили, почему не дают Украине больше истребителей F-16

США готовы обучать больше украинских пилотов на истребителях F-16, однако этого до сих пор не произошло из-за якобы недостатка контингента в Украине для этого.

Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время форума национальной обороны в США.

"У нас было ограничено количество подготовленных пилотов не потому, что мы не были готовы их учить", – отметил Салливан.

Как пояснил Салливан, причиной этого является то, что у украинцев якобы нет пилотов, "чтобы вовремя создать полную способность F-16".

"Однако у нас есть полная готовность обучать максимальное количество пилотов", – подчеркнул советник.

Ранее издание Politico сообщало о давлении украинских чиновников на США и другие страны по ускорению учебной программы. Конгрессмены также посылали официальные обращения в Пентагон с просьбой расширить подготовку летчиков.

Напомним, Нидерланды передали последние два из 18 обещанных истребителей F-16 в тренировочный центр в Румынии, где проходят обучение украинские пилоты и наземный персонал.

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