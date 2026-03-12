В США объяснили, помогает ли Россия в войне Ирану

Мэтью Уитакер / © Associated Press

Пока нет публичных доказательств того, что Россия участвует в нынешнем вооруженном противостоянии на стороне Ирана.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По словам Уитакера, американская сторона не зафиксировала активности российских сил, свидетельствующих об их поддержке иранской стороны в зоне боевых действий. Дипломат также сослался на данные Стива Уиткоффа, которому представители РФ лично отрицали свою причастность к конфликту.

Постпред США подчеркнул, что даже при гипотетическом вмешательстве России это не изменило бы стратегического положения Тегерана.

«Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют вместе с иранцами. На самом деле Стив Уиткофф заявил, что россияне сказали ему, что не участвуют. Но даже если это так, это, безусловно, не помогает им, потому что иранцы потерпят серьезное поражение», — подчеркнул Мэттью Уитакер.

Помощь России Ирану в войне — что известно

Российская Федерация оказывает Ирану техническую и стратегическую помощь в усовершенствовании ударов беспилотниками, используя опыт, полученный во время войны в Украине.

Россия предоставила Ирану разведывательные данные для ударов по американским военным кораблям и стратегическим объектам в регионе.

Следствием этого взаимодействия стала атака беспилотника в Кувейте, приведшая к гибели шести военнослужащих США.

Также Иран подтвердил, что получает постоянную поддержку со стороны Москвы и Пекина.

Впоследствии специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что российская сторона опровергла обвинения в передаче разведывательных данных Ирану.