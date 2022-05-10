В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии-2022: полный список изданий и журналистов

Самой престижной американской наградой в журналистике в этом году отмечали за рассказы о нападении сторонников Трампа на Капитолий, выводе американских войск из Афганистана и борьбе с COVID-19 в Индии.

В понедельник, 9 мая, Колумбийский университет объявил лауреатов Пулитцеровской премии 2022 года.

На официальном сайте опубликован полный перечень изданий и журналистов, ставших победителями в каждой из номинаций.

Самая престижная награда в журналистике и литературе США была основана венгерско-американским журналистом и издателем Джозефом Пулитцером. Впервые премия была вручена в 1917 году. Вот как выглядит список лауреатов этого года:

Издание The Washington Post награждено за объективный рассказ о нападении на Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года, совершенный сторонниками экс-президента Дональда Трмапа.

награждено за объективный рассказ о нападении на Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года, совершенный сторонниками экс-президента Дональда Трмапа. Сотрудники Miami Herald – за освещение разрушения кондоминиумного комплекса Champlain Towers South, в котором совмещен четкий и участливый текст с исчерпывающими новостями и отчетами об ответственности.

– за освещение разрушения кондоминиумного комплекса Champlain Towers South, в котором совмещен четкий и участливый текст с исчерпывающими новостями и отчетами об ответственности. Журналисты Кори Г. Джонсон, Ребекка Вулингтон и Эли Мюрреем из Tampa Bay Times награждены за убедительное разоблачение высокотоксичных опасностей на единственном во Флориде заводе по переработке батарей, что заставило принять меры безопасности для надлежащей защиты работников и жителей поблизости.

награждены за убедительное разоблачение высокотоксичных опасностей на единственном во Флориде заводе по переработке батарей, что заставило принять меры безопасности для надлежащей защиты работников и жителей поблизости. Сотрудники журнала Quanta , в частности Наталья Волчевер , награждены за репортаж, который раскрыл сложности построения космического телескопа Джеймса Уэбба, разработанного для содействия новаторским астрономическим и космологическим исследованиям.

, в частности , награждены за репортаж, который раскрыл сложности построения космического телескопа Джеймса Уэбба, разработанного для содействия новаторским астрономическим и космологическим исследованиям. Мэдисон Хопкинс из Better Government Association и Сесилия Рейес из Chicago Tribune — за исследование длительной истории Чикаго относительно неудачного соблюдения правил безопасности в строительстве и пожарной безопасности.

— за исследование длительной истории Чикаго относительно неудачного соблюдения правил безопасности в строительстве и пожарной безопасности. Сотрудники The New York Times — за проект, количественно оценивший тревожную модель смертельных остановок на дорогах полицией, продемонстрировавший, как можно было избежать сотен смертей и как офицеры обычно избегали наказания.

— за проект, количественно оценивший тревожную модель смертельных остановок на дорогах полицией, продемонстрировавший, как можно было избежать сотен смертей и как офицеры обычно избегали наказания. Сотрудники того же The New York Times — за сообщения, разоблачившие огромные жертвы гражданского населения в результате авиаударов под руководством США в Ираке, Сирии и Афганистане.

— за сообщения, разоблачившие огромные жертвы гражданского населения в результате авиаударов под руководством США в Ираке, Сирии и Афганистане. Дженнифер Сеньор из The Atlantic награжден за портрет семьи, понесшей потери после теракта 11 сентября 2001 года.

награжден за портрет семьи, понесшей потери после теракта 11 сентября 2001 года. Мелинд Хеннебергер из The Kansas City Star награжден за убедительные колонки с требованием справедливости по поводу вероятных жертв отставного полицейского детектива, обвиненного в сексуальном насилии.

награжден за убедительные колонки с требованием справедливости по поводу вероятных жертв отставного полицейского детектива, обвиненного в сексуальном насилии. Саламиши Тиллет из The New York Times присуждена награда за научные статьи о роли афроамериканцев в искусстве и массовой культуре — работе, успешно сочетающей академический и неакадемический критический дискурс.

присуждена награда за научные статьи о роли афроамериканцев в искусстве и массовой культуре — работе, успешно сочетающей академический и неакадемический критический дискурс. Лиза Фалькенберг, Майкл Линденбергер, Джо Холли и Луис Карраско из Houston Chronicle награждены за кампанию, раскрывшую тактику мошенничества на выборах и выступившую за разумные реформы голосования.

награждены за кампанию, раскрывшую тактику мошенничества на выборах и выступившую за разумные реформы голосования. Фахмида Азима, Энтони Дель Кола, Джоша Адамса и Уолта Хики из Insider – за использование графических репортажей и средств комиксов о притеснениях уйгуров в Китае.

– за использование графических репортажей и средств комиксов о притеснениях уйгуров в Китае. Маркус Яма из Los Angeles Times награжден за необработанные и срочные изображения выхода США из Афганистана, отражающих человеческую цену исторических перемен в стране.

награжден за необработанные и срочные изображения выхода США из Афганистана, отражающих человеческую цену исторических перемен в стране. Вин МакНейми, Дрю Ангерер, Спенсер Платт, Сэмюэль Корум и Джон Черри из Getty Images награждены за фотографии нападения на Капитолий США.

награждены за фотографии нападения на Капитолий США. Аднан Абид, Санна Иршад Матту, Амит Дэйв и покойный датский фотограф Сиддики с Reuters награждены за изображение жертв COVID-19 в Индии.

и покойный датский фотограф награждены за изображение жертв COVID-19 в Индии. Сотрудники Futuro Media в Нью-Йорке и PRX в Бостоне по фото мужчины, который возвращается в общество после более чем 30 лет заключения.

Напомним, специальным отличием "за отвагу, выносливость и преданность правде" во время российской агрессии награждены все украинские журналисты.

"Наши деды победили нацизм, а мы победим рашизм": журналисты ТСН поделились впечатлениями из Берлина

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