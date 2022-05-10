В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии-2022: полный список изданий и журналистов

Самой престижной американской наградой в журналистике в этом году отмечали за рассказы о нападении сторонников Трампа на Капитолий, выводе американских войск из Афганистана и борьбе с COVID-19 в Индии.
В понедельник, 9 мая, Колумбийский университет объявил лауреатов Пулитцеровской премии 2022 года.
На официальном сайте опубликован полный перечень изданий и журналистов, ставших победителями в каждой из номинаций.
Самая престижная награда в журналистике и литературе США была основана венгерско-американским журналистом и издателем Джозефом Пулитцером. Впервые премия была вручена в 1917 году. Вот как выглядит список лауреатов этого года:
- Издание The Washington Post награждено за объективный рассказ о нападении на Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года, совершенный сторонниками экс-президента Дональда Трмапа.
- Сотрудники Miami Herald – за освещение разрушения кондоминиумного комплекса Champlain Towers South, в котором совмещен четкий и участливый текст с исчерпывающими новостями и отчетами об ответственности.
- Журналисты Кори Г. Джонсон, Ребекка Вулингтон и Эли Мюрреем из Tampa Bay Times награждены за убедительное разоблачение высокотоксичных опасностей на единственном во Флориде заводе по переработке батарей, что заставило принять меры безопасности для надлежащей защиты работников и жителей поблизости.
- Сотрудники журнала Quanta, в частности Наталья Волчевер, награждены за репортаж, который раскрыл сложности построения космического телескопа Джеймса Уэбба, разработанного для содействия новаторским астрономическим и космологическим исследованиям.
- Мэдисон Хопкинс из Better Government Association и Сесилия Рейес из Chicago Tribune — за исследование длительной истории Чикаго относительно неудачного соблюдения правил безопасности в строительстве и пожарной безопасности.
- Сотрудники The New York Times — за проект, количественно оценивший тревожную модель смертельных остановок на дорогах полицией, продемонстрировавший, как можно было избежать сотен смертей и как офицеры обычно избегали наказания.
- Сотрудники того же The New York Times — за сообщения, разоблачившие огромные жертвы гражданского населения в результате авиаударов под руководством США в Ираке, Сирии и Афганистане.
- Дженнифер Сеньор из The Atlantic награжден за портрет семьи, понесшей потери после теракта 11 сентября 2001 года.
- Мелинд Хеннебергер из The Kansas City Star награжден за убедительные колонки с требованием справедливости по поводу вероятных жертв отставного полицейского детектива, обвиненного в сексуальном насилии.
- Саламиши Тиллет из The New York Times присуждена награда за научные статьи о роли афроамериканцев в искусстве и массовой культуре — работе, успешно сочетающей академический и неакадемический критический дискурс.
- Лиза Фалькенберг, Майкл Линденбергер, Джо Холли и Луис Карраско из Houston Chronicle награждены за кампанию, раскрывшую тактику мошенничества на выборах и выступившую за разумные реформы голосования.
- Фахмида Азима, Энтони Дель Кола, Джоша Адамса и Уолта Хики из Insider – за использование графических репортажей и средств комиксов о притеснениях уйгуров в Китае.
- Маркус Яма из Los Angeles Times награжден за необработанные и срочные изображения выхода США из Афганистана, отражающих человеческую цену исторических перемен в стране.
- Вин МакНейми, Дрю Ангерер, Спенсер Платт, Сэмюэль Корум и Джон Черри из Getty Images награждены за фотографии нападения на Капитолий США.
- Аднан Абид, Санна Иршад Матту, Амит Дэйв и покойный датский фотограф Сиддики с Reuters награждены за изображение жертв COVID-19 в Индии.
- Сотрудники Futuro Media в Нью-Йорке и PRX в Бостоне по фото мужчины, который возвращается в общество после более чем 30 лет заключения.
Напомним, специальным отличием "за отвагу, выносливость и преданность правде" во время российской агрессии награждены все украинские журналисты.
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