В США оценили, как передача истребителей F-16 Украине повлияют на ход войны

Самолеты до сих пор не предоставили Украине, потому что были "гораздо высшие приоритеты".
Американские чиновники считают, что для Украины современные истребители F-16 важны в среднесрочной перспективе. Впрочем, самолеты вроде бы кардинально не изменят ситуацию в войне.
Такое мнение высказал министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, сообщает Голос Америки.
"F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс в корне", — заявил он.
По словам Кендалла, поставки F-16 "создадут промежуточные возможности, которых у украинцев пока нет, но не это изменит ситуацию кардинально". Мол, "пока авиационная сила не являлась решающим фактором" в войне. Вместе с тем чиновник отметил эффективность систем противовоздушной обороны, которые сейчас находятся на вооружении украинских военных.
Представитель американских ВВС отмечает, что в помощи США Украине "были другие значительно более высокие приоритеты". Именно поэтому, уверяет он, Вашингтон не приступил к передаче этих самолетов раньше.
"Думаю, рационально было принять это решение сейчас... Думаю, мы должны начать думать заранее на более длинную перспективу", — сказал Кендалл.
Как сообщалось, Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст истребители Украине истребители F-16. В стране используются 24 истребителя F-16, которые "пригодны для оперативного развертывания" и "будут оставаться в использовании до середины 2024 года".
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