В США оценили версию о катастрофе F-16 из-за "дружественного огня" Patriot — NYT

Пока рано говорить о точных причинах катастрофы.

Двое высокопоставленных военных чиновников США говорят, что причиной падения истребителя F-16 в Украине, вероятно, был не "дружеский огонь" из зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает New York Times.

В издании отметили, что американские и украинские следователи рассматривают разные версии. Среди них – механическая неисправность или ошибка пилота.

Со ссылкой на украинских военных аналитиков New York Times пишет, что пока рано говорить о точных причинах катастрофы.

В издании отметили, что западные системы ПВО и истребители F-16 никогда не работали вместе в таких сложных условиях, которые сложились в Украине в понедельник, 26 августа.

По информации воздушных сил, когда летчик Алексей Месь на F-16 преследовал российские ракеты, команды из трех различных оборонных систем, включая ракеты Patriot, а также мобильные группы с ракетами Stinger и британскими ракетами Starstreak, работали над перехватом 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

"К потере F-16 могло привести многое, в том числе техническое состояние самолета, ошибка пилота, внешние факторы", — цитирует издание авиационного эксперта и бывшего офицера Воздушных сил ВСУ Анатолия Храпчинского.

По его словам, не исключено, что осколки уничтоженной ракеты могли попасть в жизненно важную часть самолета.

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Напомним, воздушные силы Украины потеряли истребитель F-16 во время массированной ракетной атаки 26 августа, в воздушном бою погиб один из самых опытных украинских пилотов.

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