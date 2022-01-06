В США официально одобрили третью COVID-прививку для подростков от 12 до 15 лет

В США официально одобрили третью COVID-прививку для подростков от 12 до 15 лет

Главным вопросом безопасности препарата для подростков был редкий побочный эффект – миокардит.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) вечером в среду, 5 января, одобрили прививание подростков от 12 до 15 лет третьей дозой вакцины против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что первые прививки пациентам указанной возрастной группы, которые прошли первичный курс вакцинации против коронавируса не менее пяти месяцев назад, начнут делать уже с утра четверга.

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"Очень важно, чтобы мы защищали наших детей и подростков от инфекции COVID-19 и осложнений тяжелого заболевания, — заявила директор CDC Рошель Валенски. — Эта бустерная доза обеспечит оптимальную защиту от COVID-19 и варианта "Омикрон".

В общей сложности в США две прививки против коронавируса вакциной Pfizer получили около 13,5 миллионов детей от 12 до 17 лет (чуть больше половины указанной возрастной группы).

В издании отмечают, что главным вопросом безопасности препарата для подростков был редкий побочный эффект – миокардит (тип воспаления сердца, наблюдавшийся в основном у молодых мужчин и мальчиков-подростков, получавших вакцины Pfizer или Moderna).

Подавляющее большинство случаев было легким – значительно легче, чем воспаление сердца, которое может вызвать COVID-19.

На этой неделе глава американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс подчеркнул, что указанный побочный эффект возникает примерно у 1 из 10 тысяч мужчин и подростков.

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