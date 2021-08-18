В США огонь почти полностью уничтожил городок в горной местности

В США огонь почти полностью уничтожил городок в горной местности

Сгорело более тысячи домов.

В американской Северной Калифорнии лесные пожары почти полностью уничтожили городок в горной местности.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 августа.

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Благодаря заблаговременной эвакуации обошлось без жертв. Впрочем, огонь выжег дотла более тысячи домов. Люди вынуждены покидать свои дома в спешке. Спасатели работают на пределе возможностей, но им мешает слишком сильный ветер и засуха. Компании по электроснабжению предупреждают об отключении. Они вынуждены прибегнуть к такому шагу, потому что есть подозрения, что занялось именно из-за повреждения электропередач.

Нке прекращаются лесные пожары и в Европе. Новые очаги возгорания зафиксировали в Греции, Италии, Испании и Боснии и Герцеговине.

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Огонь бушует уже даже во французской Ривьере. Пламя охватило более шесть тысяч гектаров територий.Через стихию пострадали шесть пожарных и 20 отравившихся дымом. Несколько тысяч местных жителей, а также туристов пришлось эвакуировать. В охваченный стихией региона отправился французский президент Эммануэль Макрона.

"К сожалению, 3,5 тыс. Га территории было выжжено. Эта цифра является катастрофической для природного фонда. Но благодаря мобилизации, худшего удалось избежать. Поселение спасены и человеческих жертв нет", — подчеркнул лидер Франции.

Как сообщалось, в России зарегистрировано 169 очагов лесных пожаров: огонь охватил более 1500000 гектаров. По информации чрезвычайников, сложная ситуация в российской республике Якутия. Региональное отделение МЧС Якутии, сообщает, что там "156 природных пожаров".

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