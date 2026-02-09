В США ограничили доступ к разведданным после перехваченного необычного разговора с окружением Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В Соединенных Штатах усилили внутренний контроль над оборотом разведывательной информации после того, как Агентство национальной безопасности перехватило телефонный разговор между представителями иностранной разведки и лицом, приближенным к президенту США.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, инцидент произошел в 2025 году и привлек особое внимание руководству американского разведсообщества. Информацию о перехвате сначала получил адвокат информатора, передавший ее директору национальной разведки США.

Реклама

Вместо стандартной процедуры внутреннего анализа в АНБ, бумажная копия секретных материалов была передана непосредственно руководителю администрации. После этого директор национальной разведки принял решение ограничить распространение этих данных внутри АНБ, обязав сотрудников присылать соответствующие документы исключительно в ее офис.

Первоначально считалось, что разговор состоялся весной 2025 года. Впрочем, впоследствии адвокат информатора уточнил, что контактировавший с иностранной разведкой лицо не является государственным служащим и не занимает официальной должности в администрации президента.

Представитель директора национальной разведки подчеркнул, что все действия осуществлялись в рамках действующего законодательства и в соответствии с внутренними процедурами. По его словам, публикации с политическими интерпретациями «не отражают реального положения дел и не должны взрывать работу АНБ и других органов, ответственных за национальную безопасность».

Инцидент снова актуализировал вопросы контроля за оборотом секретной информации и соблюдения юридических процедур при взаимодействии разведывательных структур с политическим окружением. Как отмечает издание, даже один зафиксированный контакт может стать основанием для проверок, ограничений и просмотра механизмов доступа к чувствительным данным.

Реклама

Ранее сообщалось, что США призывают Украину и Россию заключить мир в летний период, повторяя тактику, которую Дональд Трамп применял еще с начала своего президентства.

Мы ранее информировали, что администрация президента США Дональда Трампа кардинально меняет подход к внешней политике, делая ставку не на карьерных дипломатов, а на действующих военных командиров.