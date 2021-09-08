В США опознали еще двух жертв теракта 11 сентября, имена более тысячи погибших — до сих пор неизвестны

В то же время 1106 (40%) с 2753 жертв терактов до сих пор неопознаны.
В Нью-Йорке управления главного судмедэксперта опознали двух жертв терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001.
Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила пресс-служба управления.
"Дороти Морган из Хэмпстеда (штат Нью-Йорк) является 1646 жертвой, мужчина, имя которого не разглашается по просьбе семьи, является 1647-й жертвой", — говорится в сообщении.
Согласно данным организации, установление личностей этих погибших стало первым с октября 2019 года. В то же время 1106 (40%) с 2753 жертв терактов до сих пор неопознаны.
Напомним:
- На базе Гуантанамо возобновились слушания по делу терактов 11 сентября в США.
- Президент США Джо Байден приказал рассекретить некоторые документы о теракте 11 сентября.
- 11 сентября 2001 в Нью-Йорке произошел самый страшный теракт в истории. Два самолета "Боинг-767" с интервалом в 17 минут врезались в башни Всемирного торгового центра. От мощного удара и пожара здания обрушились. Масштабный теракт унес жизни 2733 человек.