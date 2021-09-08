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В США опознали еще двух жертв теракта 11 сентября, имена более тысячи погибших — до сих пор неизвестны

В США опознали еще двух жертв теракта 11 сентября, имена более тысячи погибших — до сих пор неизвестны

Associated Press

В то же время 1106 (40%) с 2753 жертв терактов до сих пор неопознаны.

В Нью-Йорке управления главного судмедэксперта опознали двух жертв терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001.

Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила пресс-служба управления.

"Дороти Морган из Хэмпстеда (штат Нью-Йорк) является 1646 жертвой, мужчина, имя которого не разглашается по просьбе семьи, является 1647-й жертвой", — говорится в сообщении.

Согласно данным организации, установление личностей этих погибших стало первым с октября 2019 года. В то же время 1106 (40%) с 2753 жертв терактов до сих пор неопознаны.

Напомним:

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