В США остановились авиарейсы из-за масштабного сбоя: Трамп обвинил Байдена и потребовал Конгресса

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в ухудшении состояния американской системы управления воздушным движением и призвал Конгресс как можно быстрее профинансировать ее модернизацию.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social .

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«У нас есть необходимые знания и план систем управления полетами — нам нужно, чтобы Конгресс выделил средства, и как можно быстрее!» – заявил американский президент.

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По словам Трампа, администрация Байдена неэффективно тратила средства, в результате чего устаревшая система управления воздушным движением стала работать еще хуже.

Заявление американского лидера прозвучало после масштабного сбоя в системе связи авиадиспетчеров, приведшего к общенациональной остановке вылетов.

Что произошло с авиасообщением в США

Напомним, 13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило все вылеты в американских аэропортах из-за сбоя в системе связи центров управления воздушным движением.

На фоне проблем с работой авиационной инфраструктуры FAA и Белый дом обратились в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование.

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На модернизацию систем управления воздушным движением администрация США просит выделить 30,1 млрд. долларов.

Ранее сообщалось, что США ввели масштабные ограничения на авиаперелеты по всей стране .

Позже министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что приостановка авиасообщения не связана с повторением терактов 11 сентября .

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