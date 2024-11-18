В США осторожно прокомментировали разрешение на использование ATACMS: что сказали в Белом доме

В Белом доме не подтвердили информацию о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойных ракет против российских военных целей. Однако заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты разрабатывали ответ на вовлечение Россией северокорейских войск в конфликт.

Такую информацию предоставило издание The New York Times.

"Если есть обстоятельства, которые развиваются и меняются, вы знаете, мы будем развиваться и меняться, чтобы соответствовать им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и свой суверенитет", – сказал Файнер на брифинге с журналистами в понедельник утром.

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В то же время, советник Джозефа Байдена отказался подтверждать разрешение на размещение ракет большой дальности.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США разрешить Украине использовать американское оружие для удара вглубь России может стать решающим моментом в войне.