В США осудили экс-фармацевта, который намеренно испортил 500 доз вакцины Moderna

Мужчина признал себя виновным в попытке фальсификации продукта.

Американский суд арестовал экс-фармацевта компании Moderna, который умышленно испортил 500 доз COVID-вакцины.

Мужчина получил три года тюрьмы, сообщает CNN.

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Отмечается, что 46-летний Стивен Бранденбург в феврале этого года признал себя виновным в попытке фальсификации препарата с безрассудной пренебрежением к риску того, что другой человек будет подвергнут опасности смерти или телесных повреждений.

По его словам, флаконы с вакциной Moderna он специально исключил из специального холодильника во время двух ночных дежурств в декабре 2020 года. Мол, скептически относился к препартам целом. Во время судебного заседания бывший фармацевт сказал, что ему "жаль и стыдно".

"Бранденбург признал: после того, как он оставлял вакцины на несколько часов каждую ночь, возвращал их к холодильнику, чтобы использовать в прививочной клинике больницы на следующий день. До того как выяснились все последствия действий Бранденбурга, 57 человек получили дозы вакцины из этих флаконов ", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что Moderna должна храниться при определенной температуре, чтобы оставаться эффективной: она должна быть заморожена, однако при -20°C.

Как сообщалось, Всемирный конгресс вакцин во время своей онлайн-конференции, которая проходила от 4-го до 6 мая, признал лучшим препаратом от коронавируса вакцину американской компании Moderna. В шорт-лист лауреатов входили также препарат канадской Medicago, американских Johnson & Johnson и Novavax, индийской Bharat Biotech, шведско-британской AstraZeneca.

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