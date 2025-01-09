В США осудили экс-информатора ФБР за ложь о взятке Байденам от Burisma

Смирнов также признался в уклонении от уплаты налогов.

В Соединенных Штатах Америки бывший информатор ФБР Александр Смирнов получил шесть лет тюрьмы. Он врал о взятках президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру от украинской компании Burisma.

Об этом сообщило издание Reuters.

По информации издания, в 2020 году Смирнов соврал ФБР о том, что в 2015 году тогдашний вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер, входивший тогда в совет директоров Burisma, получили от компании по $5 миллионов взятки.

После этого Смирнов признался, что получал информацию от российских спецслужб.

ФБР предположили, что Смирнов придумал эту историю и рекомендовали не предпринимать никаких юридических действий против Байденов. Но из-за заявлений Смирнова в декабре 2023 года Конгресс США начал расследование об импичменте Байдена.

Прокуроры и сам обвиняемый просили назначить ему от 4 до 6 лет лишения свободы.

Кроме тюремного срока, он должен выплатить Службе внутренних доходов США более 675 тысяч долларов.

Напомним, Смирнов предстал перед судом в Лас-Вегасе, заседание прошло в закрытом режиме.

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