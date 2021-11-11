В США осудили мужчину, оставившего 19-месячную дочь умирать в охваченном пламенем авто

Девочка умерла от ожогов и острого отравления угарным газом.

В американском штате Южная Каролина к 28 годам заключения приговорили мужчину, который во время полицейской погони оставил собственную 19-месячную дочь умирать в охваченном пламенем автомобиле.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что соответствующий приговор Имхотепу А. Норману из Спартанбурга был озвучен во вторник, 9 ноября, после признания подсудимым своей вины.

Инцидент произошел в апреле 2019 года, когда правоохранители пытались остановить мужчину за превышение скорости. Во время погони из автомобиля американца повалил дым, а когда салон начало охватывать огнем – тот выпрыгнул из машины и скрылся.

Во время побега он выбросил рюкзак, в котором хранились запрещенные наркотики. Во время тушения пожара в автомобиле спасатели обнаружили в салоне тело дочери подсудимого. Установлено, что маленькая Зена Норман умерла от ожогов и острого отравления угарным газом.

Отца девочки арестовали через несколько часов после бегства в лес. По словам следователей, он полагал, что полицейские спасут его ребенка.

28-летний Норман признал себя виновным в убийстве путем жестокого обращения с детьми, отказе остановиться по требованию полицейских с включенными синими проблесковыми маячками и сиреной, а также в нескольких обвинениях о наркотиках.

Указывается, что мужчине придется отбыть 85% срока наказания, прежде чем он получит право на освобождение.

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