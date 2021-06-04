В США осудили сотрудницу Минфина, которая "сливала" данные о российском вмешательстве

Женщина прислала BuzzFeed News тысячи "отчетов о подозрительной деятельности".

Бывшую сотрудницу Министерства финансов США Натали Эдвардс приговорили к шести месяцам тюрьмы за утечку конфиденциальной информации в СМИ.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что подсудимая, которая раньше работала старшей советницей в управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений, признала вину в незаконном раскрытии "отчетов о подозрительной деятельности" (SAR), которые охватывали период 1999-2017 годов.

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В частности, Эдвардс отправила репортеру BuzzFeed News тысячи банковских отчетов с информацией о бывших сотрудниках предвыборной кампании Дональда Трампа, российских дипломатических счетах и финансировании террористических групп.

После этого в СМИ появился ряд материалов о главе предвыборного штаба Дональда Трампа 2016 года Поле Манафорте, российском агенте Марии Бутиной, российском после в Вашингтоне и отмывании денег российскими компаниями на Манхэттене.

"Эдвардс решила злоупотребить своим доверительным положением и незаконно предоставила информацию о деятельности (SAR) третьим лицам", — заявил судья, оглашая решение.

Сама же подсудимая пояснила, что не могла оставаться в стороне "коррупции в Министерстве финансов".

"Я никогда не скрывала того факта, что обращалась к средствам массовой информации", — сказала она, добавив, что сожалеет о том, что "много информации" в конечном итоге стало достоянием общественности.

Эдвардс была арестована в октябре 2018 года по обвинению в сговоре и раскрытии SAR. Она выдала репортерам запрещенную информацию, связанную с российским вмешательством в американские выборы.

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