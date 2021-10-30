В США освободили убийцу двоих детей: адвокат говорит, что женщина выздоровела после психического заболевания

В США освободили убийцу двоих детей: адвокат говорит, что женщина выздоровела после психического заболевания

Женщину осудили в 1990 году.

В американском штате Иллинойс условно-досрочно уволили Паулу Симс, ранее осужденную за убийство двух своих детей.

Такое решение определила комиссия штата, несмотря на протест прокурора, пишет издание St. Louis Post-Dispatch.

"Я думаю, что она была благодарна, счастлива", — сказал Джед Стоун, адвокат Симса. – Она была благодарна правлению за то, что они выслушали и стали в ее пользу”.

По словам адвоката, на слушании в убийце было около 20 поклонников, добавив, что дата ее увольнения не назначена.

Как сообщается, Симс отбывала пожизненное заключение после того, как ее осудили в 1990 году за смерть своей новорожденной дочери Гизер. Женщина также, как сообщается, причастна к убийству младенца Лоралей в 1986 году. В обоих случаях она обвинила в убийствах вымышленных злоумышленников-похитителей.

Он рассказал изданию, что его клиентка страдала послеродовым психозом, но теперь вылечилась, поскольку гормональные изменения, которые произошли после родов, у 62-летней женщины больше не наблюдаются. "Эта женщина не является насильственным человеком. Она не зла. Это человек, страдавший психическим заболеванием. И эта психическая болезнь исчезла", — сказал защитник.

Республиканцы в Сенате штата, составляющие меньшинство, осудили голосование и отсутствие прозрачности совета, говорится в издании. Также против ее увольнения выступал бывший супруг Роберт, который со своим сыном погиб в автокатастрофе в 2015 году.

Напомним, один из самых известных британских педофилов, 94-летний Сидни Кук по прозвищу "Шипящий Сид", будет оставаться в тюрьме, где он отбывает пожизненное наказание. Комиссия по условно-досрочному увольнению рассмотрела его десятое ходатайство о помиловании и заявила, что он все еще представляет опасность для общества.

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