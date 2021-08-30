В США от COVID-19 умер радиоведущий, который сравнивал вакцинацию с политикой нацистов

В США от COVID-19 умер радиоведущий, который сравнивал вакцинацию с политикой нацистов

В США это уже третий радиоведущий-антивакцинатор, который умер от коронавируса.

Американский радиоведущий Марк Бернье, который отказался делать прививку от COVID-19 и сравнивал политику США в отношении вакцинации с действиями нацистской Германии, умер от коронавируса.

Об этом пишет New York роst.

65-летний Марк Бернье, который назвал себя мистером "Анти-вакц", умер после трехнедельной борьбы с коронавирусом. Все это время он провел в больнице.

Should say, "Now the US Government is acting like Nazi's. Get the shot!" https://t.co/8WLpXVxGRm — Marc Bernier (@MarcBernierShow) July 30, 2021

В США это уже третий радиоведущий-антивакцинатор, который умер от вируса. Бернье умер примерно через неделю после смерти 61-летнего радиоведуого Фила Валентайна, жизнь которого забрал COVID-19

4 августа от вируса умер радиоведущий Дик Фаррел, который поставил под сомнение эффективность вакцин против COVID-19.

Напомним

В США умер от последствий COVID-19 парень , который считал пандемию коронавируса ложной.

, который считал пандемию коронавируса ложной. В Индии мужчина поцелуями лечил от COVID-19: впоследствии он умер от коронавируса.

Почему коронавирус поражает детей и как лечится новый индийский штамм – инфекционист Евгения Менжулина

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку