В США от COVID-19 умер радиоведущий, который сравнивал вакцинацию с политикой нацистов

В США это уже третий радиоведущий-антивакцинатор, который умер от коронавируса.
Американский радиоведущий Марк Бернье, который отказался делать прививку от COVID-19 и сравнивал политику США в отношении вакцинации с действиями нацистской Германии, умер от коронавируса.
Об этом пишет New York роst.
65-летний Марк Бернье, который назвал себя мистером "Анти-вакц", умер после трехнедельной борьбы с коронавирусом. Все это время он провел в больнице.
Should say, "Now the US Government is acting like Nazi's. Get the shot!" https://t.co/8WLpXVxGRm— Marc Bernier (@MarcBernierShow) July 30, 2021
В США это уже третий радиоведущий-антивакцинатор, который умер от вируса. Бернье умер примерно через неделю после смерти 61-летнего радиоведуого Фила Валентайна, жизнь которого забрал COVID-19
4 августа от вируса умер радиоведущий Дик Фаррел, который поставил под сомнение эффективность вакцин против COVID-19.
Напомним
- В США умер от последствий COVID-19 парень, который считал пандемию коронавируса ложной.
- В Индии мужчина поцелуями лечил от COVID-19: впоследствии он умер от коронавируса.