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В США от COVID-19 умер радиоведущий, который сравнивал вакцинацию с политикой нацистов

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В США от COVID-19 умер радиоведущий, который сравнивал вакцинацию с политикой нацистов

Фото из социальных сетей

В США это уже третий радиоведущий-антивакцинатор, который умер от коронавируса.

Американский радиоведущий Марк Бернье, который отказался делать прививку от COVID-19 и сравнивал политику США в отношении вакцинации с действиями нацистской Германии, умер от коронавируса.

Об этом пишет New York роst.

65-летний Марк Бернье, который назвал себя мистером "Анти-вакц", умер после трехнедельной борьбы с коронавирусом. Все это время он провел в больнице.

В США это уже третий радиоведущий-антивакцинатор, который умер от вируса. Бернье умер примерно через неделю после смерти 61-летнего радиоведуого Фила Валентайна, жизнь которого забрал COVID-19

4 августа от вируса умер радиоведущий Дик Фаррел, который поставил под сомнение эффективность вакцин против COVID-19.

Напомним

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