В США от экстремальных морозов взрываются деревья: действительно ли это так

Зима / © Pixabay

Вирусные сообщения о «взрыве деревьев» из-за экстремальных морозов в США и Канаде преувеличены. Деревья на самом деле не взрываются, а трескаются из-за быстрого замерзания сока и физического напряжения древесины. Громкие звуки, похожие на выстрелы, вызывают вертикальные трещины, которые могут повторяться ежегодно, оставляя рубцы на стволах.

Об этом пишет издание CBCи CBS News.

Экстремальные морозы охватили большинство Канады и северные штаты США. Температуры опускаются ниже -20 °C, а с учетом ветра — до -40 °C. Вирусные посты в соцсетях утверждают, что в семи штатах США деревья будут «взрываться», однако сертифицированные арбористы и специалисты по лесному хозяйству объясняют, что это преувеличение. Саймон Пикок, арборист Green Drop Tree Care в Виннипеге, рассказал, что это явление называется frost cracks — морозные трещины в древесине. «Это странное явление, более распространенное у тонкокорых деревьев. Трещины могут простираться по всей длине ствола, а звук п

Билл МакНи, специалист по лесному хозяйству Wisconsin Department of Natural Resources, объяснил, что трещины возникают из-за быстрого замерзания сока внутри дерева, который расширяется, создавая физическое давление, которое разрывает древесину и может вызвать падение ветвей. Профессор Берт Крегг из Michigan State University добавил, что хотя звук очень громкий и похож на выстрелы, дерево не взрывается и не разлетается на куски. «Деревья просто растрескиваются вертикально по стволу», — пояснил он.

Механизм явления связан с разницей в скорости охлаждения внешних и внутренних слоев древесины. Внешние слои коры и древесины сжимаются быстрее, а внутреннее ядро, наоборот, замерзает и расширяется. Это напряжение внутри ствола растет до критического уровня, пока древесина не треснет. Громкость звука объясняется тем, что энергия накапливается в течение часов и высвобождается за миллисекунду, создавая мощный треск, похожий на взрыв.

Хотя трещина выглядит болезненной, дерево обычно не погибает. При потеплении трещина может частично закрываться, а дерево заживляет рану. Часто на стволах остаются вертикальные рубцы, которые появляются каждый год после повторных морозов. Основная угроза для дерева — проникновение вредителей или болезней, но специалисты отмечают, что при должном уходе дерево способно заживить морозные трещины.

Более уязвимы к морозным трещинам тонкокорые лиственные деревья, такие как клен, ясень, тополь, дуб, яблоня, персик, вишня. Хвойные деревья менее рискованны, а экзотические виды более подвержены растрескиванию, чем нативные деревья, которые адаптированы к морозам.

Экстремальные морозы также могут вызывать другие эффекты, которые звучат очень громко, но не опасны. Это морозные землетрясения (frost quakes), когда замерзающая вода в почве расширяется и трескает землю, и редкие явления, как thundersnow — грозы среди снега, когда теплый влажный воздух встречает холодный и создает сильный звук падения снега и грозовой треск.

Специалисты отмечают, что эти явления естественные и не представляют серьезной опасности для людей. В то же время они предостерегают владельцев деревьев заботиться об их состоянии и при возможности консультироваться с арбористами в случае глубоких трещин, чтобы предотвратить попадание вредителей или развития гнили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину после длительных теплых зим вернулись сильные морозы и погодные аномалии: температура упала до -20°C, были ледяные дожди, деревья покрыты льдом, а на небе заметно северное сияние.