В США от коронавируса скончался полицейский, отказавшийся от COVID-вакцинации

В США от коронавируса скончался полицейский, отказавшийся от COVID-вакцинации

Накануне мужчину отправили в неоплачиваемый отпуск за просроченную вакцинацию.

В американском штате Калифорния от осложнений COVID-19 скончался полицейский, просрочивший вакцинацию и находившийся в 30-дневном административном отпуске.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Отмечается, что 46-летний Джек Найс получил положительный результат теста на коронавирус 2 ноября. К субботе симптомы больного стали настолько серьезными, что его жене пришлось вызвать скорую.

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Пациент скончался в больнице города Мантика в тот же день. Джек Найс работал в Департаменте полиции Сан-Франциско 17 лет. "Он любил быть полицейским", — указала вдова Мелисса Найс

Вице-президент местной Ассоциации полицейских Трейси МакКрей подтвердила, что американец не привился в течение установленного срока и был одним из 70 служащих, отправленных в отпуск за несоблюдение правил безопасности для здоровья.

В Департаменте полиции Сан-Франциско заявили, что по состоянию на 2 ноября 97,5% сотрудников отдела были полностью вакцинированы от коронавируса. В то же время, правоохранители, которые не вакцинируются до 13 ноября, также будут отправлены в неоплачиваемый отпуск до слушаний спецкомиссии.

Между тем, в США продолжаются напряженные дебаты относительно того, имеют ли право местные власти заставлять государственных служащих проходить вакцинацию.

"Некоторые полицейские, похоже, были исполнены решимости обойти требование о вакцинации в Сан-Франциско: в сентябре около 200 сотрудников департамента подали заявление об увольнении", — говорится в материале.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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