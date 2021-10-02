В США от последствий коронавируса скончались более 700 тысяч человек: большинство не были привиты

Возраст жертв COVID-19 стал меньше.
В США от последствий COVID-19 скончались более 700 тысяч человек.
Об этом информирует американский Университет Джонса Хопкинса.
В стране зарегистрировано 700 258 смертей от коронавируса, число случаев заражения достигло 43 615 149.
При этом подавляющее большинство американцев, умерших от коронавируса в последние месяцы, не были привиты, хотя имели такую возможность.
Об этом сообщает The New York Times.
Возраст жертв COVID-19 стал меньше: в августе во всех возрастных категориях до 55 лет был установлен новый рекорд смертности от коронавируса.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга для прессы назвала этого количество погибших "ошеломляющим, ужасающим числом".
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