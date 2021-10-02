В США от последствий коронавируса скончались более 700 тысяч человек: большинство не были привиты

В США от последствий коронавируса скончались более 700 тысяч человек: большинство не были привиты

Возраст жертв COVID-19 стал меньше.

В США от последствий COVID-19 скончались более 700 тысяч человек.

Об этом информирует американский Университет Джонса Хопкинса.

В стране зарегистрировано 700 258 смертей от коронавируса, число случаев заражения достигло 43 615 149.

Также читайте Переубеди знакомого и получи деньги: в Швейцарии будут поощрять пропаганду вакцинации

При этом подавляющее большинство американцев, умерших от коронавируса в последние месяцы, не были привиты, хотя имели такую возможность.

Об этом сообщает The New York Times.

Возраст жертв COVID-19 стал меньше: в августе во всех возрастных категориях до 55 лет был установлен новый рекорд смертности от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга для прессы назвала этого количество погибших "ошеломляющим, ужасающим числом".

Читайте также:

Значительно облегчает течение болезни: появились таблетки для успешного лечения коронавируса

Новости мира: первые в Европе - в Финляндии начнут вакцинировать норок от коронавируса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку