В США отгремел Burning Man: спа-салон со "счастливым концом", купол оргий и шоу секс-магии (фото)

2 сентября в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США, завершился ежегодный фестиваль Burning Man. Он начался 25 августа.

Об этом пишет Daily Star.

Впервые фестиваль состоялся на пляже Бейкер-Бич в Сан-Франциско в 1986 году и с тех пор превратился в одно из самых эпатажных событий года, которое привлекает таких известных людей, как Илон Маск, Джефф Безос и Уилл Смит.

В этом году более 70 000 человек заплатили 575 долларов за билеты, чтобы присоединиться к строящегося Блэк Рок Сити. Посетителям фестиваля, известным как Burners, посоветовали взять с собой все необходимое для выживания в суровой пустыне, где условия могут быть "часто жестокими и непредсказуемыми". Лед – единственный товар, продающийся во временном городе.

В течение девятидневного фестиваля на высохшей земле разбили около 1500 лагерей. В каждом из них проходили свои уникальные мероприятия.

Посетители лагерей могут заниматься декоративно-прикладным искусством, йогой, медитацией и дружественными турнирами по пинг-понгу. Но в Блэк Рок Сити действительно найдется занятие для каждого – даже для ищущих рискованных развлечений.

Фестиваль Burning Man / Фото: Getty Images

В этом году многие посетители надели бронированные бикини или решили пойти на вечеринки "au naturel", используя краску для тела вместо одежды, и отправились на ночные рейвы.

Но дело было не только в искусстве и музыке – на Burning Man были групповой секс, общие игры в душе и БДСМ-сессии в темноте.

Печально известный "купол оргий", основной элемент фестиваля с 2003 года, вернулся, чтобы обеспечить "безопасную, консенсусную, секс-позитивную, инклюзивную и исследовательскую среду".

Внутри фестиваля Burning Man – спа-салон со "счастливым концом", "вонючий" купол оргий и шоу сексуальной магии. Внутри тела переплетаются на матрасах, и, по словам одного из пользователей Reddit, здесь часто "отдыхают пары, а иногда и втроем".

Фестиваль Burning Man / Фото: Getty Images

Согласие на этом сексуально заряженном месте имеет первостепенное значение, как отмечено на сайте Burning Man: "Вы несете ответственность за получение устного согласия перед тем, как вступать в контакт".

Один из энтузиастов "купола оргий" ранее сказал: "Устное согласие необходимо для того, чтобы начать играть с другими группами и вводить новые виды деятельности. Если вы спрашиваете, можно ли поиграть с парой, вам все равно нужно спросить: "Могу ли я потрогать вашу грудь?". Согласие – это активный процесс, и его можно отзывать в любой момент".

Не все являются сторонниками разврата под куполом. Модель OnlyFans Бри Терези раньше поделилась своим отвращением в подкасте Sex Within a Hour, сказав: "Там было так отвратительно, там были люди, которые делали всевозможные отвратительные вещи. Там так плохо пахло, и я решила, что не буду этого делать, и девушка не будет, поэтому мы просто смотрели и смеялись, потому что это выглядело так бессмысленно".

Для девушек, искавших возбуждающего удовольствия, была "мойка тела и неуместный массаж всего тела со счастливым концом". Ребята, которые являются геями, бисексуалами или просто "любознательными", могли посетить клуб Down Low, чтобы поиграть в "мужские игры" в формате "мужчина-мужчина".

Фестиваль Burning Man / Фото: Getty Images

Нынешняя горячая и насыщенная программа также содержала "секс-шоу", которое устроила возбужденная пара, приехавшая на фестиваль на своем автобусе. Впрочем, подробности неизвестны, потому что никто не захотел запрыгнуть в фургон для пикантного развлечения.

Также раскованные Burners присоединились к "последней вечеринке", которая, согласно сообщениям, содержала "закат голышом, бег и вой" и рейв с участием голых и скупо одетых гуляк.

Когда девятидневная вечеринка завершилась, знаковое гигантское деревянное чучело сожгли в настоящем фестивальном духе, прежде чем посетители лагеря приготовились стряхнуть с себя пыль и вернуться к привычной жизни.

Напомним, украинцы покорили гостей фестиваля Burning Man щемящей инсталляцией современного искусства под названием I'm fine! Она сделана из уникальных материалов, красноречиво показывающих жестокость войны в Украине.

«I'm fine!": Украинцы покорили гостей фестиваля Burning Man трогательной инсталляцией

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