В США возник коллапс в сфере авиаперевозок из-за шатдауна

Шатдаун в США / © Associated Press

Авиакомпании США отменили около тысячи внутренних рейсов после начала шатдауна, парализовавшего работу Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно информации издания, на следующей неделе количество упраздненных полетов может возрасти, особенно в самых загруженных аэропортах страны. Это связано с приказом FAA, принятым после того, как сотни авиадиспетчеров уволились из-за отсутствия зарплаты в течение почти месяца.

Пассажиры сообщают об отмене рейсов в последнюю минуту и огромных очередях на проверку безопасности в более чем 40 аэропортах США, в том числе в Атланте, Далласе, Денвере и Шарлотте (штат Северная Каролина).

Несмотря на сложную ситуацию, авиакомпании прогнозируют лишь частичные задержки по выходным и уверяют, что международные рейсы пока не пострадают.

Министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что если остановка правительства затянется, ситуация резко ухудшится.

«Если локдаун будет продолжаться дольше, еще больше диспетчеров уволятся из-за отсутствия уже второй подряд зарплаты. В таком случае количество упраздненных рейсов может возрасти с 10% до 15% и даже до 20%», — отметил он.

Специалисты отмечают, что это самый большой кризис в американской авиации за последние годы, который грозит вызвать цепные перебои в работе аэропортов и транспортной логистики страны.

Ранее сообщалось, что правительство США рискует упустить возможность выплачивать зарплаты военнослужащим уже со второй половины ноября, если шатдаун продолжится.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в том, что они намеренно блокируют финансирование программы продовольственной помощи SNAP во время правительственного шатдауна.