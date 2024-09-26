В США отреагировали на новый ядерный шантаж Путина – детали

Глава Госдепа назвал риторику Путина безответственной.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал безответственными новые угрозы диктатору Путину по использованию Россией ядерного оружия.
Об этом глава Госдепартамента США сказал в интервью MSNBC.
"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно говорили об этом в прошлом, когда он (Путин) бряцал ядерным оружием. Поэтому я просто посоветовал бы сделать это сейчас, когда весь мир собрался... говорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", – сказал Блинкен.
Напомним, накануне диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие. Впервые это заседание было показано публично.
Путин предупредил, что может осуществить ядерный удар в ответ на агрессию со стороны любого неядерного государства, если такая агрессия происходит с участием или при поддержке ядерного государства.
Также диктатор пригрозил, что может применить ядерное оружие "для защиты Беларуси".
В свою очередь власти и военные Украины отреагировали на очередные ядерные угрозы Путина.
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