В США отреагировали на российский теракт в Чернигове: "Отражает глубину, до которой опустилась Россия"

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила ракетный удар российских захватчиков по Чернигову 19 августа.

Посол Бриджит Бринк отметила, что удар россиян по Чернигову свидетельствуют о глубине, на которую опустилась Россия.

Об этом она написала в своем X(Twitter).

"Шокирована новостью о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова днем. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой - праздником в Украине - не должны погибать или получать ранения", — написала Бринк.

Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк / Фото: Associated Press

Посол подчеркнула, что Россия должна остановиться убивать невинных людей, и добавила, что США сочувствуют Украине в ее горе.

"Российские удары ракет и беспилотников по украинским городам, портам и людям отражают глубину, до которой опустилась Россия и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", — написала дипломат.

Напомним, в субботу в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по Драмтеатру Чернигова.

В настоящее время поисково-спасательная операция завершена. Всего от российского удара по центральной части города пострадали 136 человек.

Читайте также: