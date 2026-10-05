- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Время на прочтение
- 1 мин
В США отреагировали на сообщение о возможной чуме в РФ: что делает Белый дом
Администрация Дональда Трампа следит за сообщениями о возможном случае чумы в России и оценивает варианты реагирования на ситуацию.
Белый дом следит за ситуацией вокруг вероятного случая чумы в Иркутской области России и карантинными мерами, введенными после смерти работницы противочумного института.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.
По словам собеседника издания, американская администрация знает о ситуации, "следит за вспышкой и оценивает варианты".
В Белом доме вопрос о возможных дальнейших действиях переадресован в Государственный департамент США. На момент публикации Axios там комментария не предоставили.
Что произошло в России
Речь идет о смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, работавшей в противочумном научно-исследовательском институте в Иркутской области.
По местным сообщениям, 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Через несколько дней женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией, а в ночь на 2 октября она скончалась.
После этого в нескольких медицинских учреждениях региона ввели карантин, а около 200 контактных лиц взяли под медицинское наблюдение.
В то же время, российские органы здравоохранения официально не подтвердили, что женщина была инфицирована чумой. Они заявляют о "пневмонии неизвестной этиологии", а эпидемиологическую ситуацию называют стабильной.
Напомним, что из-за вероятной чумы в России из-за смерти женщины объявили карантин и ввели масочный режим