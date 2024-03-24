В США отреагировали на заявления Кремля об "украинском следе" в "Крокус Холле"

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки однозначно отверг попытки агрессорки России привязать Украину к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Об этом сообщает NBC News.

"ИГИЛ несет исключительную ответственность за эту атаку. Украина никак не причастна", — подчеркнула представительница NSC Эдриен Уотсон.

Она также снова подтвердила, что Вашингтон предупреждал РФ об угрозе теракта со стороны ИГИЛ. Отмечается, что накануне американский Совбез заявил, что предупреждение было сделано "согласно его давней политике обязанности предупреждать".

Представители США сообщили NBC News, что сотрудники разведки месяцами собирали информацию, свидетельствующую о том, что ИГИЛ может совершить атаку с массовыми жертвами в России.

Обвинение РФ в адрес Украины

Накануне в российской ФС заявили о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" у границы с Украиной. ФСБ заявила об "украинском следе". мол, у задержанных были "соответствующие контакты на украинской стороне".

Впоследствии диктатор РФ Владимир Путин также повторил версию ФСБ об "украинском следе". По его словам, исполнители теракта найдены и задержаны, они пытались скрыться на территории Украины.

В украинском ГУР отреагировали на заявления из Москвы. Представитель разведки Андрей Юсов говорит, что обвинение ФСБ — это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".

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