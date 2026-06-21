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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В США отрицали закрытие Ормузского пролива: что заявили

Ормузский пролив открыт. В США опровергли заявления Ирана и продолжают следить за ситуацией судоходства в регионе.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

Ормузский пролив продолжает функционировать в штатном режиме, а движение коммерческих судов через него 20 июня даже возросло. Несмотря на заявления Ирана о закрытии пролива, судоходство продолжается.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM).

Что происходит в Ормузском проливе — заявление США

Согласно официальным данным американского командования, 20 июня через пролив прошло 55 торговых судов. Эти суда перевезли более 17 миллионов баррелей нефти. Там также добавили, что продолжают контролировать ситуацию и защищать свободное движение судов в проливе.

«20 июня пролив якобы пересекли 55 торговых судов, которые перевезли большие объемы грузов и более 17 миллионов баррелей нефти на мировые рынки», — отметили в CENTCOM.

Кроме того, Объединенный морской информационный центр обнародовал рекомендацию, подтверждающую безопасный проход для всех судов по маршруту, который должен быть «свободен от произвольных требований и препятствий».

В командовании Вооруженных сил США подчеркнули, что американские военные остаются в регионе и сохраняют бдительность для обеспечения выполнения всех условий договоренностей с Ираном.

Война в Иране — последние новости

Напомним, на днях Трамп заявил, что Ормузский пролив снова открывается для танкеров.

Кроме этого, он уверял , что корабли с нефтью начали выходить из Ормузского пролива и двигаются по безопасному южному маршруту .

Также ранее Дональд Трамп снова озвучил ряд угроз в адрес Ирана, «если они не будут вести себя как следует».

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Дата публикации
Количество просмотров
38
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