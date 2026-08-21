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В США оценили угрозу после новых ракетных запусков КНДР
Американские военные заявили, что последние ракетные запуски Северной Кореи пока не представляют непосредственной угрозы для США и их союзников в регионе. В то же время Вашингтон отметил готовность выполнять свои обязательства по безопасности перед азиатскими партнерами.
Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского командования США , обнародованном после испытаний баллистических ракет КНДР 20 августа.
По оценке американских военных, зафиксированные запуски не представляют прямой опасности для территории или военного персонала Соединенных Штатов, а также для американских союзников.
После запуска Вашингтон начал консультации с партнерами в регионе и обмен оперативной информацией.
В Тихоокеанском командовании также отметили, что США остаются преданными защите собственной территории и союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Новые испытания КНДР прошли на фоне попыток Вашингтона снизить напряженность в отношениях с Пхеньяном. Президент США Дональд Трамп ранее приказал существенно сократить масштабы ежегодных американо-южнокорейских военных учений Ulchi Freedom Shield.
Такой шаг рассматривается как возможный сигнал Северной Кореи на фоне стремления Трампа возобновить дипломатический диалог с лидером КНДР Ким Чен Ином.
Ранее сообщалось, что заместитель командующего Командованием ООН в Южной Корее генерал-лейтенант Скотт Винтер заявил, что участие Северной Кореи в войне России против Украины уже сказалось на балансе сил в сфере безопасности на Корейском полуострове .
Мы ранее информировали, что президент Южной Кореи Ли Чже Мен призвал возобновить диалог с Северной Кореей, чтобы заменить действующий на Корейском полуострове режим перемирия на полноценный «режим мира» .