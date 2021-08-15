В США отшельник вернулся к людям после 30 лет жизни в лесу (видео)

Владелец леса несколько лет пытался выгнать мужчину.

В американском штате Нью-Гемпшир к людям вернулся 81-летний отшельник, который почти 30 лет жил в лесной хижине.

Об этом сообщает Associated Press.

Бывший лесоруб Дэвид Лидстоун вел уединенную жизнь с 1994 года. Они с женой построили хижину в лесу и сами обеспечивали себя всем необходимым: выращивали овощи и фрукты, разводили кур, держали пчел. Электричество они получали от солнечных батарей, установленных на крыше дома. После развода с женой Лидстоун остался один.

Владелец леса несколько лет пытался выгнать Лидстоуна. В 2017 году суд поддержал его и приказал, чтобы он покинул хижину. Тот отказался и 4 августа был взят под стражу. Пока он находился под арестом, хижина сгорела. Пожарные не исключают намеренного поджога, однако считают, что вероятно и случайное возгорание, произошедшее при попытке сноса.

После пожара Лидстоун вышел на свободу. "Вряд ли я смогу снова стать отшельником, потому что общество не позволит, — признался он и добавил, что это его не огорчает. — Возможно, вещи, которых я пытался избежать, и есть то, в чем я больше всего нуждался в своей жизни".

Напомним, в 2018 году в Калуше обнаружили 39-летнего мужчину, который более 30 лет не выходил из квартиры, потому что его не выпускали собственные родители. Он не умеет писать, есть ложкой, ему трудно двигаться.

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