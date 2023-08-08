В США ответили, ведутся ли с РФ мирные переговоры по окончанию войны в Украине

В США подчеркнули, что сейчас с Россией не ведутся мирные переговоры, если они и состоятся, то только с подачи Украины.

Об этом рассказал на брифинге пресс-представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Сейчас с Россией не ведутся мирные переговоры, потому что Россия отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах. Если когда-нибудь будут мирные переговоры, именно Украина будет их инициировать с противоположной стороны", — сказал Миллер, комментируя недавние переговоры в Саудовской Аравии.

Он добавил, что Госдеп считает эту встречу, на которой было более 40 делегаций из разных стран мира, "продуктивной".

"Саудовская Аравия была хозяйкой этих переговоров, они сделали это по просьбе Украины", — сказал Миллер.

Саммит в Саудовской Аравии по прекращению войны в Украине

Напомним, в Саудовской Аравии, в Джидде, в выходные состоялся международный саммит, на котором обсудили прекращение войны в Украине. В общей сложности во время встречи было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене, когда состоялся первый раунд переговоров.

В Китае считают, что переговоры в Саудовской Аравии по ситуации в Украине помогли "укрепить международный консенсус". С таковым заявило выступившее Министерство иностранных дел Китая, передает Reuters.

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