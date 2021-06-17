В США пекаря оштрафовали на $500 за отказ испечь торт для женщины-трансгендера

Пекарь отказался от заказа по религиозным убеждениям.

В американском штате Колорадо во вторник, 15 июня, окружной суд Денвера оштрафовал местную пекарню Masterpiece Cakeshop на 500 долларов за отказ испечь торт для трансгендерной женщины.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что Отумн Скардина подала иск против пекарни в 2017 году, когда совладелец предприятия Джек Филлипс отказался испечь для нее розовый торт с голубой глазурью, как символ смены пола, которым женщина-трансгендер хотела отметить свой день рождения и годовщину каминг-аута.

По мнению Филлипса, "месседж" изделия заключался бы в том, что "человек может менять пол, а гендерный переход нужно праздновать", с чем сам пекарь не согласен "по религиозным убеждениям".

Однако судья оценил решение подсудимого как нарушение закона штата Колорадо о "борьбе с дискриминацией в местах общественного пользования".

Главный советник консервативной христианской юридической группы Alliance Defending Freedom Кристен Вагонер заявила, что Филлипс подаст апелляцию.

"Мы обжалуем это решение и продолжим защищать свободу всех американцев мирно жить и работать в соответствии со своими глубоко укоренившимися убеждениями, не опасаясь наказания, — указала она. — Джек Филлипс предоставляет услуги всем, но его не следует заставлять создавать индивидуальные торты с посланиями, оскорбляющими его совесть ".

В 2017 году власти Колорадо обвинили Филлипса в нарушении законов штата из-за отказа испечь торт для Скардины. В ответ пекарь подал в суд на штат, заявив, что его наказывают за религиозные убеждения.

Подсудимый и штат Колорадо урегулировали вопрос в марте 2019 года, дело закрыли. Однако в июне 2019 года Скардина вновь подала иск.

После оглашения приговора в защиту Филлипса высказался ряд депутатов Республиканской партии, в частности сенатор Тед Круз, который назвал решение суда "позорным" примером "религиозного преследования".

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Филлипс привлек всеобщее внимание как объект судебного процесса в 2012 году, когда отказался испечь торт на свадьбу гей-пары.

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