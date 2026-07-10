В США переименовали аэропорт в честь Трампа: сумма ребрендинга оказалась немалой

Дональд Трамп / © Associated Press

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В США международный аэропорт Палм-Бич в штате Флорида и мост в штате Теннесси получили имя президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание NBC News.

Аэропорт в Палм-Бич был официально переименован в Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Закон об изменении названия в марте подписал губернатор Флориды Рон Десантис.

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Сам Трамп назвал переименование большой честью и заявил, что впоследствии этот аэропорт станет одним из лучших в мире.

По информации на сайте аэропорта, полное изменение названия будет стоить не менее 5,5 млн долларов. В течение следующих недель там планируется заменить физические вывески, оформление терминалов, брендинг и информацию в цифровых системах.

Представители аэропорта предупредили, что переход будет происходить постепенно, поэтому пассажиры будут одновременно видеть старые и новые элементы оформления.

После официальной смены названия первым в аэропорту приземлился частный самолет Трампа Trump Force One, сообщил его сын Эрик Трамп.

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Трибуквенный код аэропорта пока будет оставаться PBI, но с 18 августа он должен быть изменен на DJT.

Имя Трампа получил и мост

В тот же день в штате Теннесси представили новую табличку на мосту в округе Джефферсон, также названный в честь Дональда Трампа.

Ранее он назывался Мемориальный мост Фрэнсиса Бернетта Суонна.

На церемонии выступил министр финансов США Скотт Бессент. Он заявил, что отныне проезжающие по мосту водители будут видеть имя президента.

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Переименование произошло после того, как законодатели Теннесси одобрили смену названий нескольких мостов и дорог в штате.

В то же время, недавно имя Трампа убрали из названия Кеннеди-центра в Вашингтоне. Его добавили к названию учреждения в декабре, однако после судебного разбирательства федеральный судья постановил удалить все упоминания президента со здания и официального сайта центра.

Напомним, во время поездки на Ближний Восток 2025 года президент США Дональд Трамп принял уникальный подарок от королевской семьи Катара – суперроскошный самолет Boeing 747-8, стоимость которого составляет около 400 миллионов долларов без учета дополнительного военного оборудования.

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