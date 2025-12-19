В США переименуют Центр Кеннеди: допишут фамилию еще одного президента

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В США переименуют Национальный центр исполнительского искусства в Вашингтоне, который был основан в 1971 году как мемориал президенту Джону Кеннеди. Отныне это учреждение будет называться Центром Трампа-Кеннеди.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет Far Out Magazine.

По ее словам, совет директоров Центра Кеннеди, который назначил Трамп, поддержал решение об изменении названия.

Реклама

Ливитт подчеркнула, что переименование связано с «невероятной работой президента [Дональда Трампа] по сохранению и улучшению здания за последний год».

Она добавила, что улучшение произошло не только из-за реконструкции, но и «финансово и репутационно».

«Поздравляем президента Дональда Дж. Трампа, а также президента Кеннеди — это будет действительно большое объединение на долгие годы», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Каролина Ливитт выразила мнение, что новое название придаст зданию «новый уровень успеха и величия».

Реклама

Издание отмечает, что ранее, 7 декабря, Дональд Трамп во время церемонии награждения в Центре Кеннеди якобы оговорился, добавив к его названию свою фамилию. Тогда это восприняли как шутку.

В феврале 2025 года Трамп уволил бывшего президента Дебору Раттер из-за «слишком прогрессивной» программы центра.

В Кеннеди-центре базируются и проводят свои мероприятия Национальный симфонический оркестр США, Американский институт киноискусства, Вашингтонский хор, Национальная опера и Общество исполнительских искусств.

Напомним, в октябре этого года в Вашингтоне по инициативе Дональда Трампа начался демонтаж части фасада Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала.

Реклама

Позже американский президент опроверг слухи, что новый бальный зал в Белом доме стоимостью 300 миллионов долларов будет назван в его честь.