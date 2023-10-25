В США пилот Боинга во время перелета пытался выключить двигатель: "Почувствовал что-то нехорошее"

В самом самолете во время перелета находились 80 пассажиров.

Пилот компании Alaska Airlines во время полета в Калифорнию пытался выключить двигатель пассажирского боинга, поскольку почувствовал что-то нехорошее.

Об этом пишет BBC.

Как отмечается, у пилота Эмерсона во время перелета был выходной, однако все равно находился в кабине самолета и сидел в кресле позади капитана. В какой-то момент он почувствовал "неладное" и решил выключить двигатель — мужчина потянулся к панели управления Боингом, однако его пытались остановить другие члены команды.

В самом же самолете находились 80 пассажиров. Между Эмерсоном и другими членами команды завязалась борьба, во время которой мужчину удалось вывести из кабины.

Кроме того, мужчина сказал стюардессам: "Вам нужно надеть на меня наручники прямо сейчас, иначе будет плохо", а позже попытался дотянуться до ручки аварийного выхода во время понижения самолета.

Состоялась вынужденная посадка самолета, Эмерсон был задержан правоохранителями. Уже на допросе он сказал, что у него произошел нервный срыв — перед этим он вроде бы не спал в течение 40 часов. Помимо обвинений в покушении на убийство, Эмерсону также предъявлены обвинения по 83 пунктам обвинения в создании угрозы по неосторожности и одном пункте обвинения в создании угрозы самолету.

В заявлении ФБР подтвердило, что проводит расследование, и заявило, что может "уверить путешествующих в отсутствии постоянной угрозы, связанной с этим инцидентом".

Напомним, что авиация РФ активизировалась в районе зернового коридора в Черном море.