В США планируют создать муралы в честь Заруцкой: Маск пожертвует миллион долларов на инициативу

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что готов пожертвовать $1 миллион на создание муралов с изображением Ирины Заруцкой — 23-летней украинки, жестоко убитой в США.

Об этом он написал в сети X.

Идея принадлежит генеральному директору компании Intercom Эогану Маккейбу. В своем сообщении в X он предложил выделить $500 тысяч грантов по $10 тысяч на создание стенописей в известных городах Соединенных Штатов, чтобы увековечить память Ирины.

В ответ на эту инициативу Илон Маск публично поддержал ее, написав, что готов внести $1 миллион. Ранее владелец X уже привлекал внимание к трагедии, совершая репосты, посвященные Ирине Заруцкой, и отмечая проблему преступности.

Напомним, девушка из Украины, приехавшая в США в поисках новой жизни, стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа. 23-летнюю Ирину Заруцкую нашли мертвой в результате ножевых ранений в 21:55 на станции легкорельсового транспорта South End в Северной Каролине.

Семья Ирины Заруцкой, 23-летней украинки, жестоко убитой в США, требует правосудия и строгого наказания для убийцы, а также призывает власти города обратить внимание на более «широкий кризис общественной безопасности». Сводный брат подозреваемого Джеремия также считает, что трагедии можно было бы избежать. Браун имеет богатую криминальную историю — его неоднократно арестовывали еще с 2011 года.