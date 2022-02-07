В США почти два десятка человек застряли на льдине во время катания на снегоходах: фото

В США почти два десятка человек застряли на льдине во время катания на снегоходах: фото

Людей заметили с вертолета береговой охраны.

В американском штате Огайо 18 человек спасли со льдины, которая откололась на озере Эри у острова Катоба.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что все пострадавшие в момент инцидента катались на квадроциклах и снегоходах. Спасательная операция началась около 13:00 по местному времени в воскресенье, 6 февраля, когда вертолет береговой охраны заметил застрявших на льду людей.

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Семь человек были эвакуированы с помощью воздушного судна спасателей, а четверых забрали на аэролодке береговой охраны. Еще семь человек спас доброволец, прибывший на место происшествия на аэроглиссере.

По данным береговой охраны, никто из пострадавших не нуждался в медицинской помощи.

Между тем правоохранители призвали отдыхающих на льду людей "принимать меры безопасности, а не рисковать", в частности одеваться в соответствии с температурой воды, а не воздуха, носить спасательный жилет и иметь надежное средство связи и ледорубы или отвертки.

"Не существует такого понятия, как безопасный лед, но люди могут снизить свои риски", — подчеркнул Джеремайя Шиссель из сектора береговой охраны Детройта.

@JEMERSONYoung1/Twitter / ABC News

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